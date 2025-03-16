Trump yönetiminden düzensiz göçmen kararı: Yüzlercesini sınır dışı etti

ABD'de Donald Trump yönetiminin, düzensiz göçmenlerle mücadele konusunda dünden bu yana attığı adımlar Amerikan kamuoyunun gündeminde üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

Trump yönetimi yetkilileri, Venezuela çetesi "Tren de Aragua" ile bağlantılı olduğu iddia edilen 250'den fazla düzensiz göçmeni, dün federal yargıcın yürütmeyi durdurma yönündeki kararına rağmen ülkeden sınır dışı etti.

Söz konusu düzensiz göçmenlerin, daha önce bu konuda anlaşma yapılan El Salvador'a nakledildiği belirtildi.

Yetkililer, Trump'ın imzaladığı bir başkanlık kararnamesi uyarınca savaş dönemlerinde kullanılan sınır dışı yetkilerinin devreye sokulduğunu ve bu kapsamda en hızlı şekilde söz konusu çete bağlantılı olduğu iddia edilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı edildiğini kaydetti.

Konuyla ilgili X hesabından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Tren de Aragua'nın 250'den fazla yabancı düşmanı üyesini gönderdik ve El Salvador, adil ücret karşılığında onları çok iyi hapishanelerinde tutmayı kabul etti." ifadesini kullandı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ise X hesabından yaptığı paylaşımda, federal yargıç James Boasberg'in kararıyla ilgili olarak, "Tüh... Çok geç" ifadesini kullanırken, Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung'un da bu paylaşımı yeniden paylaştığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, Venezuela çetesi "Tren de Aragua" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş zamanlarında kullanılan bir yetkilendirmeyi yeniden devreye sokmuştu.

Trump'ın devreye soktuğu 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası", başkana belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme konusunda olağanüstü yetkiler veriyor.

Söz konusu yasa 1812 Savaşı, 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı dönemlerinde "aktif yabancı düşmanların" sınır dışı edilmesi amacıyla kullanılmıştı.

Venezuela çetesi Tren de Aragua'yı hedef alan Trump'ın başkanlık kararnamesi, söz konusu örgütün "yabancı terör örgütü" olarak tanımlandığını belirterek, bu çeteyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerin yakalanmasını ve derhal sınır dışı edilmesini öngörüyordu.