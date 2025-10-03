Trump yönetiminden tartışmalı adım: 100 askeri avukat göçmenlik yargıcı oldu

Bir grup ordu avukatının 6 Ekim'de, diğer grubun ise önümüzdeki aylarda eğitime başlayacağı aktarıldı.

Trump yönetimince 3 Eylül 2025'te Ulusal Muhafızlar ve Ordu Yedek Kuvvetleri avukatlarına gönderilen elektronik postada, yaklaşık 100 askeri avukatın geçici göçmenlik hakimi olarak görevlendirildiği bildirildi.

"KARMAŞIK DAVALAR DENEYİMSİZ ELLERE BIRAKILIYOR" ENDİŞESİ

Uzmanlar, göçmenlik davalarının son derece teknik ve karmaşık olduğuna dikkat çekerek bu adımın yargı süreçlerine zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Emekli ordu avukatı Yarbay Margaret Stock, "Birçok deneyimli yargıcı işten çıkarıyorlar. Önceden haber vermeden görevlerine son veriyorlar ama buna rağmen personel eksikliği olduğunu iddia ederek askeri avukatların devreye girmesi gerektiğini söylüyorlar." dedi.

DAVALARDA BÜYÜK YIĞILMA

ABD'de göçmenlik mahkemelerindeki dava sayısının son 4 yılda iki katına çıkarak 3,4 milyona ulaştığı belirtiliyor. Bu yoğunluk nedeniyle bir yargıcın yüzlerce hatta binlerce dosyayla ilgilenmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.