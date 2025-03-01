Trump-Zelenski buluşmasında ortalık karıştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da konuk ettiği Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski ile görüşmesi diplomatik faciayla sonuçlandı. Oldukça gergin geçen görüşmede iki lider kameralar önünde uzun süre tartıştı. Zelenski, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesi esnasında Başkan Yardımcısı JD Vance, bunun saygısızlık olduğunu söyleyip tepki gösterdi.

Trump da, Zelenski'ye "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme çünkü bunu tam olarak dikte edecek konumda değilsin. Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum" diye karşılık verdi.

Trump, "İmzalayacağımız nadir toprak elementleri anlaşması çok adil bir anlaşma ve ABD'nin büyük bir taahhüdü olacak" derken Zelenski, anlaşma için mevcut metnin "yeterli" olmadığını kaydetti. Zelenski, "Sadece ateşkesi asla kabul etmeyeceğiz. Güvenlik garantileri olmadan hareket etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Oval Ofis'te yaşanan tartışmaların ardından Zelenski, Beyaz Saray'dan ayrıldı. Görüşmesinin ardından yapılması planlanan ortak basın toplantısı iptal edilirken, imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmadı.