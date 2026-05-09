Trump’a Ankara uyarısı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde, 2010'da Türkiye ile birlikte hazırladıkları İran'la nükleer anlaşmayı gündeme getirdiğini ve "o anlaşma çerçevesinin bugünkünden daha iyi olduğunu" söyledi. Brezilya Devlet Başkanı Silva, ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından ülkesinin Washington'daki büyükelçiliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmeyi "çok iyi" olarak nitelendirerek özellikle ikili ve ticari ilişkilerin ele alındığı kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

'NÜSHAYI İLETTİM'

Dış politikaya ilişkin değerlendirmelerinde İran gündemine de değinen Lula da Silva, 2010'da Türkiye ile birlikte hazırladıkları İran'la nükleer anlaşma metninin bir nüshasını Trump'a sunduğunu belirterek, "O günkü anlaşma çerçevesi bugünkünden daha iyiydi" dedi. Lula da Silva, eski ABD Başkanı Barack Obama ve eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kendisinden İran'a gitmemesini istediğini ancak itirazlara rağmen Tahran'a gittiğini anlattı. 2010'daki anlaşmayla İran'ı nükleer silah üretmeme konusunda Türkiye ile birlikte ikna ettiklerini belirten Lula da Silva, bunun çok önemli bir adım olduğunu vurgulayarak söz konusu anlaşmayı "çok iyi bir anlaşma" olarak nitelendirdi. Halihazırda Trump yönetiminin İran'a 14 maddelik bir anlaşma metni sunduğu ve Tahran'ın cevabının beklendiği biliniyor.

SALDIRILARA RAĞMEN ATEŞKES YÜRÜRLÜKTE

İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı savaşta kalıcı bir anlaşmanın çıkıp çıkmayacağına dair belirsizlikler sürüyor. İran ile ABD arasındaki kırılgan ateşkes son saldırılarla sarsıldı. Hürmüz Boğazı'nda iki ülke arasındaki karşılıklı ateşten sonra savaşa geri dönüleceğine dair endişeler arttı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesin hâlâ yürürlükte olduğunu söyledi. İran'la anlaşmanın yakın olup olmadığı sorusuna, "Bu her an olabilir. Belki de olmaz, ama her an olabilir. Onların bu anlaşmayı benden daha çok istediğine inanıyorum" diyen Trump, anlaşmaya yakın oldukları mesajını verdi.

CIA: İRAN FÜZELERİNİN ÇOĞUNU KORUDU

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) analizine göre İran, yeraltındaki füze depolarının büyük kısmını yeniden kullanıma açtı. Analizde, hasar gören bazı füzelerin onarıldığı ve yeni füze üretiminin sürdüğü ifade edildi. CIA tarafından hazırlanan analize göre, İran'ın ciddi ekonomik zorluklarla karşılaşmadan en az üç ila dört ay ABD'nin deniz ablukasına direnebileceği savunuldu.