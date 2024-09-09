Trump’a anket şoku! Üçüncü sırada kaldı

STEİN SALINCAK EYALETLERDE HARRİS'İN ÖNÜNDE ÇIKTI

Ankette ABD'de seçimin sonucunu belirleyen ve "salıncak eyalet" olarak bilinen eyaletlerde Stein'in Müslümanlar arasında Harris'ten önde çıkması dikkati çekti. Yeşil Parti başkan adayı Stein, Arizona'da yüzde 35, Michigan'da yüzde 40 ve Wisconsin'de yüzde 44 ile Harris'in önünde yer aldı. Harris ise Georgia'da yüzde 43 ve Pennsylvania'da yüzde 37 ile Stein'i geride bıraktı.

Trump ise sadece Nevada'da yüzde 27 ile en yüksek desteği alarak yüzde 26 alan Harris'in hemen önünde yer aldı.

Cinsiyet bazında erkek Müslüman seçmenlerin yüzde 29'u Harris'i desteklerken Müslüman kadın seçmenlerin yüzde 34'ü ise Stein'e oy vereceğini belirtti.

Etnik temelde ise Harris, siyahi Müslüman seçmenler arasında yüzde 55,3 oranında destek gördü. Stein ise yüzde 32,7 ile beyaz, Arap ve Türk kökenli Müslüman seçmenler tarafından tercih edildi.