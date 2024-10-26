Trump’a atılan oylar yırtılmıştı: Viral videonun altından Rusya çıktı!

Yetkililer, bu eylemin, "Rusya'nın ABD seçimlerinin dürüstlüğü hakkında asılsız iddialar ortaya atma ve Amerikalılar arasındaki bölünmeleri körükleme yönündeki geniş çaplı çabalarının bir parçası" olduğunu vurgulayarak, Rusya'nın, ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimleri öncesi ve sonrasındaki süreçte de benzer dezenformasyon faaliyetlerini sürdürmesini beklediklerini ifade etti.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, "sahte" olarak nitelendirdikleri videonun seçimleri nasıl etkileyebileceği konusunda "endişeli olduklarını" dile getirdi.