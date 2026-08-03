Trump’a bölgesel baskı

ABD ve İran arasındaki savaşta yeni şiddet dalgası son anda engellendi. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile ortaklaşa İran'a karşı köprüleri, elektrik ve su santrallarını, rafinerileri ve petrol ile gaz sahalarını yok etmeyi amaçlayan geniş çaplı ve yıkıcı bir saldırıya hazırlanmıştı. Ancak Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu hafta sonu İran'a yönelik olası saldırıları askıya aldığını açıkladı.

'ORTADOĞU ÜLKELERİ İSTEDİ'

"ABD, İran'a İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir askeri sindirme ve güç seviyesinde saldırmak için tamamen silahlanmış ve hazırdı" diyen Trum, İran ve bu ülkeyle görüşen diğer Ortadoğu ülkelerinin "bir anlaşmanın ana hatları üzerinde" mutabakata vardığını ve ABD'nin yeni saldırı yapmamasını talep ettiklerini belirtti. Başkan Trump, söz konusu anlaşmanın "Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması" ve "İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesini" içerdiğini vurguladı. Trump ayrıca, İsrail'in de bu noktada kendisiyle aynı çizgide olduğunu kaydetti.

İKİ ŞARTLI ERTELEME

Amerikan Axios haber sitesine göre, Trump'ın kararını değiştirmesinde Türkiye liderliğindeki Suudi Arabistan, Pakistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan bölge ülkelerinin ikna çabaları etkili oldu. Özellikle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Trump'tan İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar düzenlenmemesini ve durumun sakinleştirilmesini talep etmesi sonuç verdi. Trump da "Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması" ve "İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesi"ne atıfla "Bu talebe dayanarak dünyanın yararı ve İran'ın hayatta kalması için, hızlı bir şekilde bir anlaşma yapılması şartıyla saldırıları durdurmayı kabul ettim" dedi.

ABD TİCARİ GEMİLERLE MÜHİMMAT TAŞIYOR

İran, ABD'nin Hürmüz Boğazın'dan ticari gemilerle askeri personel ve teçhizat taşıdığını ve bu gemilerin tespit edilmemesi için radar sistemlerini kapattığını öne sürdü.

İSRAİL ORDUSU ALARM DURUMUNDA

İsrail gazetesi Yedioth Ahronot, İsrail ordusunda hareketlilik olduğunu belirtilerek, bunun Trump'ın saldırı emri vermeye hazırlandığına dair çıkan haberlerin ardından geldiğini kaydetti.