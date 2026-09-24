Trump'a 'Golan sizin değil ama New Jersey'i İsrail'e verebilirsiniz' dedim
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, New York'ta katıldığı Suriye konulu bir forumda ABD Başkanı Donald Trump'la "Golan Tepeleri - New Jersey" sohbetini aktardı. Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıması üzerine kendisinin Trump'a, "Golan Tepeleri size ait değil. Ama New Jersey size ait ve size oy vermiyorlar, siz bu eyaleti İsrail'e verin" cevabını verdiğini söyleyen Şara, Golan Tepeleri'nin sadece orada yaşayan halka ait olduğunu belirtti.
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