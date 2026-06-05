Trump’a İran freni

ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, İran savaşının sonlandırılması veya sürdürülmesi için Kongre onayını gerekli kılan tasarı 208'e karşı 215 oyla kabul edildi. Bu sonuç, ABD Başkanı Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçiler içinde bile söz konusu savaşa yönelik kaygıların arttığını gözler önüne serdi. Tasarı bağlayıcı olmasa da, Washington ile Tahran arasındaki tıkanan görüşmelerde Trump yönetimi üzerindeki baskıyı artırdı.

PENTAGON ZOR DURUMDA

Trump alınan karara "Böylesine vatanseverlikten uzak bir şeyi kim yapar? Görüşmelerin hangi aşamada olduğunu biliyorlar" şeklinde tepki gösterdi. ABD Savunma Bakanlığı'nın da (Pentagon), artan akaryakıt fiyatları ve harcamalar nedeniyle giderek büyüyen mali baskıyla karşı karşıya olduğu öne sürüldü. ABC News'e göre giderlerdeki artış ve akaryakıt maliyetleri, Pentagon'un mali yükünü önemli ölçüde artırdı. Pentagon'un yılda yaklaşık 80 milyon varil yakıt satın aldığı, söz konusu artışın, askeri araçların yakıt giderlerinde 1 milyar dolardan fazla planlanmamış ek maliyet oluşturabileceği ifade edildi.