Trump’a İran savaşı uyarısı: Çatışma yıllarca sürebilir

Wall Street Journal'ın üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, Oval Ofis'te ve Durum Odası'nda yapılan toplantılarda ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer üst düzey yetkililer ABD Başkanı Donald Trump'la, Tahran'ın ne kadar daha direnebileceğini görüştü.

Bu toplantılarda üst düzey danışmanlar, Trump'ı askeri çatışmanın yıllarca sürebileceği konusunda uyardı.

Öte yandan kaynaklar, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Orta Doğu'daki bazı hava savunma birimlerinin görev süresini ucu açık şekilde uzatmayı planladığını öne sürdü.