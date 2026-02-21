Trump’a İran uyarısı

Dünya bir kez daha ABD'nin İran'a yönelik olası saldırısına kilitlendi. Her ne kadar bir yandan nükleer müzakereler sürse de ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden sürekli savaş tehditleri ve hazırlıkları haberleri geliyor. Uzmanlara göre Washington, İsrail'in saldırı baskıları ve müzakereler arasında sıkışmış durumda. Haziran 2025'te de ABD'nin 12 gün süren İran saldırıları arkasında İsrail siyonist rejimi vardı. Trump son olarak "İran'la anlaşma olmazsa 10 gün içinde ne olacağını göreceksiniz" tehdidinde bulundu. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, "Askeri saldırıya maruz kalması durumunda İran, BM Antlaşması'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını kullanarak kararlı ve orantılı bir şekilde karşılık verecektir" ifadelerini kullandı. İşte ABD ve Avrupa medyasına yansıyan son gelişmeler:

Wall Street Journal: ABD'nin İran'a olası saldırılarını önce daha sınırlı kapsamda başlatacağını ve Tahran yönetimi nükleer programı konusunda anlaşmaya varana kadar saldırıların şiddetini kademeli olarak artıracağını iddia etti.

İRAN'I HAFİFE ALMAYIN

Washington Post: Trump yönetiminin, İran'a karşı uzun süreli askeri saldırı başlatmaya hazır göründüğü ancak saldırının onaylanıp onaylanmadığının belirsizliğini koruduğu öne sürüldü. Haberde "ABD ve müttefiki İsrail'in İran devletine karşı askeri açıdan belirgin bir üstünlüğe sahip ancak Tahran yönetiminin olası bir saldırıya ağır sonuçlar doğuracak şekilde karşılık verecek imkânları bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

İNGİLTERE ÜS VERMEDİ

The Times: İngiltere'nin, olası İran saldırısı için ABD'nin büyük önem atfettiği Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Üssü ile Fairford'daki İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Üssü'nün kullanımına izin vermediği öne sürüldü.

New York Times: Trump'ın İran'a karşı neden şimdi harekete geçilmesi gerektiğine dair kamuoyuna net bir gerekçe sunmadığı belirtildi. "ABD'nin, bu denli sınırlı açıklamayla büyük çaplı bir askeri harekâta hazırlanması, modern zamanlarda örneği olan bir durum değil" denildi.

TEL AVİV'DE BÖLGESEL SAVAŞA HAZIRLIĞI

İsrail medyasına göre İsrail ordusu, Yemen'deki Husiler, Lübnan'daki Hizbullah ve Irak'taki Haşdi Şabi de dahil olmak üzere İran ile ilişkili gruplara karşı "büyük ve benzeri görülmemiş" saldırı planları üzerinde çalışıyor. Ytnews sitesine göre İsrail'deki tüm hastanelerde de acil durum seviyesine geçildi.