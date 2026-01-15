Trump’a İran vetosu

İran'da rejim karşıtı gösteriler kontrol altına alınırken bu kez de ABD'nin olası askeri müdahalesine karşı alarma geçildi. Ülkede 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlatıp ülkeye yayılan sokak olaylarının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleri nedeniyle yeni bir kriz yaşanıyor. Trump son yaptığı açıklamalarda İran'daki göstericilere seslenerek "Hükümet binalarını ele geçirin, yardım yolda" demişti. Trump ayrıca, İran yönetiminin protestoculardan bazılarına verilen idam cezalarını infaz ederse ABD'nin 'çok güçlü önlemler' alacağını söyledi. Dün ayrıca İran ile ABD arasındaki iletişim kanallarının da askıya alındığı açıklandı. İngiliz yayın kuruluşu BBC ise İran'ın dün Erfan Soltani isimli ilk göstericinin idamını gerçekleştireceğini ileri sürdü.

KÖRFEZ'DEN UYARI

ABD'nin olası askeri müdahale riskine karşılık Trump'a birçok farklı noktadan uyarılar geldi. ❱ Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismini paylaşmak istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Körfez ülkeleri, Trump yönetimini İran'a yönelik olası bir saldırıdan vazgeçirmeye çalışıyor. ❱ Suudi Arabistan, Umman ve Katar'ın, İran'a yönelik olası bir saldırının, petrol piyasalarını sarsacağı ve nihayetinde ABD ekonomisine de zarar vereceği konusunda Trump yönetimini uyardığı aktarıldı.

TAHRAN'DA ÇATLAK YOK

Dünya medyasında çıkan birçok haberde de iki haftayı aşan gösterilere rağmen Tahran yönetiminde bir kırılma yaşanmadı ve ABD'nin olası müdahalesinin de ters etki yapabileceğine dair yorumlar yapıldı.

* Reuters'e konuşan kaynaklara göre, sokaklardaki ayaklanma ve dış baskı üst düzeyde ayrılıklara yol açmadığı sürece mevcut düzen zayıflasa da ayakta kalacak.

* CNN, olası bir hamlenin ABD'yi yeni bir bölgesel krizin merkezine çekebileceği ve sonuçlarının kontrol edilemeyebileceği uyarısını yaptı.

* NBC News'in haberine göre de İsrailli ve Arap yetkililer, Trump'a İran saldırısını erteleme çağrısı yaptı ve rejimin henüz yeterince zayıf olmadığını belirtti.

* İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD'nin ülkeye askeri müdahalede bulunması halinde İran halkının ülkeyi savunmaya hazır olduğu uyarısında bulundu.

* Çin Dışişleri'nden de "İran'ın içişlerine dışarıdan herhangi bir müdahaleye karşıyız" açıklaması yapıldı.

ÖLEN 100 EMNİYET GÖREVLİSİ İÇİN TÖREN

İran'daki gösterilerde hayatını kaybeden 100 emniyet görevlisi için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Tahran Üniversitesi önünde düzenlenen törene binlerce kişi katıldı. Törende, ABD ve İsrail aleyhinde pankartlar taşındı, sloganlar atıldı.

KAMUYA AÇIK YARGILANACAK

İran yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, protesto gösterilerinin "bazı faillerinin" kamuya açık şekilde yargılanması için çalıştıklarını bildirdi. Öte yandan İran'daki gösterilerde hayatını kaybeden 100 emniyet görevlisi için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. İran devlet televizyonuna göre, Tahran Üniversitesi önünde düzenlenen törene binlerce kişi katıldı.

BATI MEDYASI İŞBAŞINDA

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülkedeki gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 2 bin 403'ü gösterici, 147'si emniyet görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 550'ye yükseldiğini duyurdu. İran makamlarından resmi bir açıklama yapılmazken, ABD ve İngiliz medyası ise ölenlerin sayısının 10 bini geçtiğini ileri sürerek kara propagandaya soyundu.

NETANYAHU'NUN UÇAĞI ÜLKE DIŞINA ÇIKARILDI

İran ile ABD arasında giderek artan gerilimin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seyahatlerinde kullandığı uçak ülke dışına çıkarıldı. Flight Radar verilerine göre, Netanyahu'ya tahsis edilen "Wings of Zion" isimli uçak İsrail'in güneyinden havalanarak ülkeden ayrıldı. Netanyahu'nun içinde bulunmadığı uçağın rotasına ilişkin bilgi paylaşılmadı. ABD'nin İran'a saldırı düzenleme olasılığıyla artan gerilimin ardından Netanyahu'ya tahsis edilen uçağın yurtdışına çıkarılması dikkati çekti.

KATAR'DA HAREKETLİLİK

ABD medyasına göre Katar'daki El-Udeid Üssü'nde bazı personelin tesisleri terk etmesi istendi. Reuters'a konuşan diplomatik kaynaklar, bunun tahliye değil "pozisyon değişikliği" olduğunu belirtti. ABD ile İsrail'in Haziran 2025'te İran'a yönelik 12 gün süren saldırılarında Tahran yönetimi misilleme olarak Katar'daki ABD üssünü vurmuştu.