Trump’a İsrail tepkisi büyüyor: Savaşlardan artık bıktık usandık

ABD Başkanı Donald Trump'a ülkesindeki öfke her geçen gün büyüyor. İsrail'in kirli emelleri peşinden 28 Şubat'ta İran'a yönelik savaş başlatan Trump'a bir tepki de ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer'den geldi. Schumer, Ortadoğu'da İran'a karşı düzenlenen saldırılara yönelik ABD Başkanı Donald Trump'ı "çelişkili açıklamalar yapmakla suçladı ve "(Saldırılarda hedeflenen) Önce rejim değişikliğiydi, sonra İran'ın nükleer programıyla ilgiliydi, sonra İran donanmasından kurtulmak içindi, sonra da savunma amaçlı olduğunu söylüyorlar" dedi.

'BU ÇILGINLIK DURMALI'

"Donald Trump'a savaşın sonunda mı yoksa başında mı olduğumuzu sorarsanız, 'her ikisi de' diyor. Bu çılgınlık durmalı" diyen Schumer, "Ülkemizin en azılı düşmanlarından birine hiçbir plan ve hedef olmadan ve Kongre'den yetki olmadan ve kamuoyunda herhangi bir tartışma bile yapmadan savaş açıldı" tepkisini gösterdi. Schumer, "Kayıplarımız şimdiden artıyor ve Amerikan halkının istediği bu değil. Amerikan halkı kendilerini ezen sorunlarla mücadele edilmesini istiyor. Herkesin aynı fikirde olduğu bir konu var Ortadoğu'da bitmeyen savaşlardan bıktık, usandık" dedi.

MÜHİMMAT PANİĞİ BÜYÜYOR

Öte yandan ABD'nin "İran'a saldırılarında yıllarca yetecek miktarda önemli mühimmatını tükettiği" öne sürüldü. İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin haberine göre, konuya ilişkin, ismi verilmeyen bilgi sahibi kaynaklar, "ABD'nin İran'a saldırılarında yıllarca yetecek miktarda önemli mühimmatını tükettiğini" iddia etti.

PENTAGON'DAN PROPAGANDA MESAJLARI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Genelkurmay Başkanı General Dan Caine bir kez daha kameralar karşısına geçti. Daha önce birçok kez İranlıları ölümle tehdit eden Savunma Bakanı Hegseth, "Sivilleri biz hedef almıyoruz. İran hedef alıyor. Gökyüzüne baktıklarında Devrim Muhafızları ve İran rejimi iki şey görüyor. ABD bayrağındaki yıldızlar ve çizgiler ve İsrail bayrağındaki Davud Yıldızı. Bu şeytani rejimin en kötü kabusu" dedi. Açıklamada İran'ın yeni lideri lideri Mücteba Hamaney'in de "yaralı ve mahvolmuş" olduğunu ileri sürdüler.