Trump’a karşı Grönland ittifakı

Venezuela lideri Maduro'nun kaçırılmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, "Grönland'a 20 gün süre veriyorum" diyerek yeni hedef için el yükseltti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "Eğer ABD bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa, her şey durur. Buna NATO ve 2. Dünya Savaşı'nın bitmesinden bu yana sağlanan güvenlik de dahil" dedi.

Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, İspanya, İngiltere ve Danimarka, Trump'ın Grönland tehditlerine ortak bir açıklamayla cevap verdi: Ada'nın bulunduğu Arktik bölgesinde güvenlik, BM Şartı ilkelerini savunarak NATO müttefikleriyle sağlanmalı.

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani de Trump'ın 'Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var' sözleri için "Son zamanlarda, esasen güç kullanma tehdidinde bulunan çok endişe verici bir dil ve söylem ortaya çıktığını gördük. Bu, BM Şartı'nın da ihlalidir" dedi. Meksika ve Kolombiya liderleri de kendilerine yönelik bir askeri müdahaleye karşı ülkelerini savunacaklarını söyledi.

Bu arada, Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans da ABD ile Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürüttükleri işbirliğini askıya alacaklarını açıkladı. Brekelmans, bu hamlenin Washington'un uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesiyle ilgili olduğunu kaydetti.