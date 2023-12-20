Trump’a şok! Ön seçimlere katılmaktan men edildi

Söz konusu fıkra, "bir federal veya eyalet yetkilisinin devlete karşı kalkışma veya ayaklanmaya katılamayacağını ve devletin düşmanlarına yardım ve rahatlık sağlayamayacağını" belirtiyor.

Trump'ın söz konusu kararı ABD Yüksek Mahkemesine taşıması ve nihai kararın burada verilmesi bekleniyor

ABD YÜKSEK MAHKEMESİNİN NİHAİ KARARI VERMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan Amerikan kamuoyuna yansıyan ilk açıklamalarda, Colorado'da Trump'ın seçim yarışına girip giremeyeceği konusunda nihai kararı ABD Yüksek Mahkemesinin vermesinin gerekeceği yorumu ön plana çıktı.

Sosyal medyaya yansıyan ilk değerlendirmelerde Cumhuriyetçiler, bu kararın Trump'a siyasi olarak yarayacağına dikkati çekerken, Demokrat eğilimliler ise 6 Ocak Kongre baskını dolayısıyla Trump'ın bu tür bir cezayı hak ettiği yorumunu yaptı.

Söz konusu karar, Trump'ın sadece Colorado eyaletindeki durumunu etkiliyor olsa da 5 Kasım 2024'te ülke genelinde yapılacak başkanlık yarışına da dolaylı olarak yansıyabileceği belirtiliyor.