Trump’a suikast davasında yeni gelişme: ABD Adalet Bakanlığı müebbet istedi

ABD basınında yer alan haberlere göre, federal savcılar mahkemeye sundukları 21 sayfalık dosyada, 59 yaşındaki Routh'un ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.

Ryan Wesley Routh'un ceza duruşmasının 4 Şubat'ta yapılacağı bildirildi.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Trump'ın 15 Eylül 2024 akşamı Florida'da kaldığı yerin civarında silah sesleri duyulmuş, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda bir AK-47 silahı bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.

Routh, "ateşli silah bulundurmak" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurmakla" suçlanmıştı.

Ayrıca önemli bir başkan adayına suikast girişiminde bulunmak, şiddet suçu işleme amacıyla ateşli silah bulundurmak, federal bir memura saldırmak, hüküm giymiş bir suçlu olarak ateşli silah ve mühimmat bulundurmak ve seri numarası silinmiş bir ateşli silah bulundurmakla suçlanan Routh, suçlamaları kabul etmemiş ve mahkemede kendini savunmuştu.

Ancak mahkeme 23 Eylül'de Routh'u hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulmuştu.