Trump’a yeni suikast girişimi iddiası

ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'a dün bir kez daha suikast girişiminde bulunulduğu idida edildi. 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında uğradığı silahlı saldırıdan kulağından yaralanarak kurtulanDonald Trump, bir kez daha korku dolu anlar yaşadı. Trump'ın Florida eyaletinin West Palm Beach şehrinde golf oynadığı sahanın yakınlarında birden fazla kez ateş açıldı.Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, polisin çalılıklarda bir AK-47 otomatik silah bulduğunu ve 1 şüphelinin yakalandığını bildirdi. FBI, silahlı saldırının "Cumhuriyetçi ABD başkan adayına yönelik bir suikast girişimi gibi göründüğünü" açıkladı. Donald Trump da yaptığı açıklamada "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim" ifadelerini kullandı.