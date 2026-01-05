Trump’dan bir darbe de Zelenski’ye

Dünyanın Venezuela' Devlet Başkanı Nikolas Maduro'ya yönelik darbeye kilitlendiği bir dönemde Ukrayna'da da sessiz bir darbe girişimi gerçekleşti. ABD'nin bastırmasıyla Ukrayna'nın yeni Devlet Ofisi Başkanlığı'nın başına getirilen Kirilo Budanov'un, Devlet Başkanı Viladimir Zelenski'nin halefi olabileceği öne sürülüyor. The Washington Post'taki haberde ABD yönetimindeki bazı isimlerin eski Ofis Başkanı Andriy Yermak'ı işbirliğinin önünde "engel" gördüğü öne sürüldü. Adı herhangi bir yolsuzluk skandalına karışmaması avantaj oluşturan Budanov'un ABD hükümetinde gördüğü saygı dolayısıyla iyi bir tercih olduğu barış görüşmelerinde önemli ve gerçekçi rol oynadığı savunuluyor. Zelenski, 28 Kasım 2025'te Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ı görevden almış ve 2 Ocak'ta Kirilo Budanov'un, Devlet Ofisi Başkanlığı'na atandığını açıklamıştı.