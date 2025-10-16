Trump’dan CIA’ye Venezuela’da operasyon yetkisi

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, CIA'nin Venezuela'da gizli operasyon yürüttüğü iddialarını açıkça kabul etti. Kararı iki sebeple aldığını belirten Trump, "Aslında buna iki nedenden dolayı onay verdim. Birincisi, hapishanelerini boşaltıp bu suçluları ABD'ye getirdiler. Açık sınır politikamız olduğu için sınırdan girdiler" dedi.