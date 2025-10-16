Trump’dan CIA’ye Venezuela’da operasyon yetkisi
ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin gizli istihbarat örgütü CIA’ye Venezuela topraklarında operasyon yapma izni verdiği bildirildi. Trump’ın bu yetkiyi uyuşturucuyla mücadele gerekçesiyle verdiği belirtildi.
Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, CIA'nin Venezuela'da gizli operasyon yürüttüğü iddialarını açıkça kabul etti. Kararı iki sebeple aldığını belirten Trump, "Aslında buna iki nedenden dolayı onay verdim. Birincisi, hapishanelerini boşaltıp bu suçluları ABD'ye getirdiler. Açık sınır politikamız olduğu için sınırdan girdiler" dedi.
"UYUŞTURUCU VENEZUELA ÜZERİNDEN GELİYOR"
Trump, operasyonlara izin vermesinin ikinci nedeninin de uyuşturucu trafiğiyle mücadele olduğunu söyleyerek, "Venezuela'dan ciddi miktarda uyuşturucu geliyor ve bunların çoğu deniz yoluyla geliyor, ancak biz bunları karadan da durduracağız" dedi.