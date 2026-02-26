Trump’ı küplere bindirecek İran gelişmesi: Gözler haftaya çevrildi!
ABD-İran gerilimi müzakerelerin gölgesinde devam ederken, ABD’nin Temsilciler Meclisindeki Demokratlar’dan Trump’ı kızdıracak ve hatta küplere bindirecek bir hamle geldi. Trump'ın Kongre'nin onayı olmaksızın İran'a askeri güç kullanmasını engellemeye yönelik tasarının haftaya genel kurul gündemine taşınacağı aktarıldı.
ABD-İran arasında müzakereler devam ederken, Trump'ı küplere bindirecek hamle ABD'nin Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar'dan geldi. Demokrat Kongre üyesi Gregory Meeks, konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu savaş yetkileri yasa tasarısını gelecek hafta gündeme getireceklerini belirtti.
Meeks, açıklamasında, Cumhuriyetçi Thomas Massie ve Demokrat Ro Khanna'nın ortaklaşa hazırladığı ve Trump'ın Kongre onayı olmaksızın İran'a yönelik askeri güç kullanmasını engelleyen savaş yetkileri tasarısının önemini vurguladı.
"OYLANMASINI SAĞLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"
Demokrat Kongre üyesi, "Kongre önümüzdeki hafta yeniden toplandığında, iki partinin ortak Khanna-Massie Savaş Yetkileri Tasarısı'nı Temsilciler Meclisi gündemine getirip oylanmasını sağlamaya çalışacağız." ifadesini kullandı.