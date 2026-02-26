Trump’ı küplere bindirecek İran gelişmesi: Gözler haftaya çevrildi!

Massie ve Khanna tarafından hazırlanan yasa tasarısı, Başkan Donald Trump 'ın İran'a karşı askeri güç kullanmadan önce Kongre'den yetki almasını gerektiriyor.

Tasarıyı destekleyen temsilciler, Anayasa'nın savaş ilan etme yetkisini Kongre'ye verdiğini ve tek taraflı herhangi bir askeri eylemin bu ilkeyi ihlal edeceğini savunuyor.