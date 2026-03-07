Trump’ı kuşatan hezeyan

İsrail'in siyonist emellerle İran'a karşı başlattığı kanlı savaşta Evanjeliklerin rolü tartışılmaya devam ediyor. Beyaz Saray'dan gelen son görüntü de bu yapıyı gözler önüne serdi. Hıristiyan din adamları, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sürerken Beyaz Saray'da bir araya gelerek ABD Başkanı Donald Trump için dua etti. Papazların Oval Ofis'te Trump'ın etrafında dua ettiği anlara ilişkin görüntüleri paylaşıldı. Videoda, bir papazın Başkan Trump için "bereket ile lütuf" dilediği ve karşılaştığı zorluklar karşısında doğru yolu bulması için dua ettiği görüldü. Papaz, "(Tanrım) Ordumuz ve silahlı kuvvetlerimizde görev yapan tüm erkek ve kadınlar için lütuf ve korumanı diliyoruz. Ve Tanrım, Başkanımıza büyük ulusumuzu yönetmek için ihtiyaç duyduğu gücü vermeye devam etmeni diliyoruz" ifadelerini kullandı.

NE İSTİYORLAR?

Yahudi lobisinin ABD'de çok güçlü olduğu biliniyor. İsrail'i koşulsun destekleyen Yahudi lobileri ile Evanjelik gruplar da çok yakın çalışıyor. Evanjelizm, Hıristiyanlıkta "İncil'i öğretmek" anlamına geliyor. ABD'deki Hıristiyanlar arasında en yaygın mezhep. 80 milyon üyelerinin olduğu düşünülüyor.

ABD Başkanı her kim olursa olsun en yakındaki isimler arasında muhakkak Evanjelistlerden birileri oluyor.

Evanjelikler, "Hıristiyan siyonistler" olarak da kabul ediliyor.

Yahudileri "Tanrı'nın seçilmiş halkı" olarak görüyorlar.

Hz. İsa'nın yani Mesih'in gelişiyle Ortadoğu'da kendilerinin hüküm süreceğine inanıyorlar.

Bunun gerçekleşmesi için Armegeddon / büyük savaşın yaşanması gerektiğini düşünüyorlar.

Bu nedenle İsrail'in desteklenmesi onlar için en önemli unsur.

Hz. İsa'nın gelişinin ardından Yahudilerin de Evanjelist olacağını savunuyorlar.

ABD yönetiminin İsrail'e bu denli sınırsız destek vermesinin arkasında siyonizm ile Evanjelizm işbirliği var.

NETANYAHU DA AYNI BATAKLIKTA

ABD'de durum buyken İsrail de farksız. Gazze Kabası Binyamin Netanyahu sık sık Tevrat'tan alıntılar yapıyor, İsrail askerleri de yakalarında Mescid-i Aksa'nın yıkılışını simgeleyen figürler takıyor, İsrailli din adamları da sürekli kendilerinin seçilmiş ve ayrıcalıklı olduğunu dile getiriyor. Yani ABD ve İsrail saldırılarını dini temellere dayandırıyor.