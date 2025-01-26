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Giriş Tarihi: 26.1.2025 16:34

Trump’ı tehdit etmişti: Polis tarafından yakalandı

ABD’de bir kişi ülkenin yeni lideri Trump’ı sosyal medya hesabındaki paylaşımlarla tehdit etti. Olayın ardından harekete geçen polis şahsı gözaltına aldı.

AA
Trump’ı tehdit etmişti: Polis tarafından yakalandı

ABD'nin Florida eyaletinde, sosyal medya paylaşımlarında ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik tehdit ifadeleri kullanan kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

West Palm Beach Polise Departmanı tarafından paylaşılan basın bülteninde, sosyal medya hesabından Trump'a yönelik tehdit paylaşımlarda bulunan Shannon Depararra Atkins (46) isimli Floridalı, gözaltına alındı.

Federal Soruşturma Bürosuna (FBI), Atkins'le ilgili yapılan ihbarda, zanlının Başkan Trump'a yönelik, ''öldürme, toplu silahlı saldırı veya terör eylemi gerçekleştirme'' tehdidinde bulunduğu belirtildi.

Trafik denetlemesi esnasında gözaltına alınırken üst aramasında kokain tespit edilen Atkins'in, uyuşturucu bulundurmakla da suçlandığı bilgisi paylaşıldı.

Trump'ın Palm Beach'teki malikanesi Mar-a-Lago'ya birkaç kilometre uzaklıkta yaşadığı tespit edilen Atkins'in, malikaneye ulaşmaya yönelik girişimine dair herhangi belirtinin bulunmadığı kaydedildi.

Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

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Trump’ı tehdit etmişti: Polis tarafından yakalandı
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