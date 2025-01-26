Trump’ı tehdit etmişti: Polis tarafından yakalandı

ABD'nin Florida eyaletinde, sosyal medya paylaşımlarında ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik tehdit ifadeleri kullanan kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

West Palm Beach Polise Departmanı tarafından paylaşılan basın bülteninde, sosyal medya hesabından Trump'a yönelik tehdit paylaşımlarda bulunan Shannon Depararra Atkins (46) isimli Floridalı, gözaltına alındı.

Federal Soruşturma Bürosuna (FBI), Atkins'le ilgili yapılan ihbarda, zanlının Başkan Trump'a yönelik, ''öldürme, toplu silahlı saldırı veya terör eylemi gerçekleştirme'' tehdidinde bulunduğu belirtildi.