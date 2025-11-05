Trump’ın 2020 dosyası yeniden gündemde: FBI 4 ajanı görevden aldı

Washington Post (WP) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, 2020'de ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde yürütülen "başkanlık seçimlerine müdahale" soruşturmasında görev alan 4 kişinin işine son verdi.

Ancak Patel'in Washington DC federal savcısı Jeanine Pirro ve diğer kişilerin itirazı üzerine 4 kişiyi aynı gün görevlerine iade ettiği ileri sürüldü.

Patel tarafından görevden alındıktan sonra yeniden göreve iade edilen dört ismin yanı sıra FBI yönetiminin geçen hafta 2020 seçim sonuçlarına ilişkin soruşturmada görev alan iki kişiyi daha işten çıkardığı öne sürüldü.

ABD Adalet Bakanlığı da ocak ayında ABD Başkanı Trump'a yönelik cezai soruşturmalarda görev alan birçok çalışanın işine son vermişti.