Trump’ın ardından şimdi de Putin Çin’e gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Çin'i ziyaret edeceği açıklandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in çok yakında Çin'i ziyaret edeceğini ve ziyaret hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. Peskov, ziyaretin içeriği ve tarihine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, en son geçen sene eylül ayında Çin'in başkenti Pekin'de bir araya gelmişti.

