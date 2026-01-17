Trump’ın artık Nobel’i var

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, kendisine verilen Nobel Barış Ödülü'nü Trump'ın hak ettiğini savundu. Trump da muhalif liderin kendisine Nobel Barış Ödülü'nü sunduğunu ifade etti. Beyaz Saray'dan bir yetkili, Trump'ın madalyayı yanında tutmayı planladığını doğruladı. Ancak Nobel Komitesi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Barış Ödülü'nün bir başkasına verilemeyeceğini açıklamıştı. Bu nedenle Machado'nun Trump'a sunduğu ödülün akıbeti şimdilik belirsizliğini koruyor.