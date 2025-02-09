Trump’ın ateşkes planı Ukrayna’yı sarstı

ABDBaşkanı Donald Trump'ın seçim vaatlerinden biri olan Ukrayna'daki savaşı sonlandırmak için sunduğu iddia edilen ateşkes planı sızdırıldı. Rusya yanlısı olarak tanımlanan Ukraynalı Strana gazetesi, Trump'ın Ukrayna'yı Paskalya'ya kadar (20 Nisan) Rusya ile ateşkesi kabul etmeye zorlamaya çalışacağını iddia etti. Söz konusu iddialara göre, ateşkes anlaşması kapsamında Ukrayna'nın NATO'ya katılması engellenecek, ilhak edilen topraklarda Rus egemenliği kabul edilecek. Ayrıca Ukrayna birlikleri karşı saldırı başlattığı Rusya'nın Kursk bölgesinden ayrılmaya zorlanacak. Avrupalı güçlerden askerden arındırılmış bir bölgeyi denetlemesi istenecek.