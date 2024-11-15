Trump’ın bakanlık için seçtiği isimler şoke etti!

Amerikan medyasında yer alan ve bazı Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin görüşlerini yansıtan haberlere göre, Trump'ın yeni kabinesindeki bazı isimler şimdiden Washington'da tartışmalara neden oldu.

Genel anlamda Trump'ın arkasında duran Cumhuriyetçi Partili bazı Kongre üyeleri, Adalet Bakanlığı görevine Gaetz'in aday gösterilmesini "sorunlu" bulduklarını ifade etti.

Cumhuriyetçi Senatör Kevin Cramer, daha önce Temsilciler Meclisi Etik Komisyonunda "cinsel taciz" ve "uyuşturucu kullanma" gibi suçlamalar dolayısıyla soruşturma geçiren Gaetz'in, Adalet Bakanlığı için doğru isim olduğunu düşünmediğini belirtti.