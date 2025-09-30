Trump’ın barış planı belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı soykırımcı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'daki 'Gazze' konulu görüşme sonrası basın açıklamasında bulundu. Açıklamasında, Gazze Planı'nı kabul ettiği Netanyahu'ya teşekkür eden Trump, Türkiye, S. Arabistan, Katar ve BAE liderleri de dahil olmak üzere "birçok ülkeyle" öneriyi görüştüğünü belirterek, "Birlikte çalışırsak, yıllardır, on yıllardır, hatta yüzyıllardır gördüğümüz ölüm ve yıkıma son verebiliriz. Bölge için güvenlik, barış ve refahın yeni bir sayfasını açabiliriz" dedi. Trump, Hamas'ın, Netanyahu ile üzerinde anlaştığı 20 maddelik barış önerisini kabul etmesigerektiğini, aksi takdirde İsrail'e tam destek vereceklerini kaydetti.

BARIŞ KURULU OLACAK

Görüşme sürerken barış planını resmen açıklayan Beyaz Saray ayrıca plan çerçevesinde İsrail'in kademeli olarak geri çekileceği haritayı servis etti. Buna göre her iki taraf da öneriyi kabul ederse, savaş derhal sona erecek ve tüm askeri operasyonlar askıya alınacak. İsrail, Gazze'yi ilhak ve işgal etmeyecek. Hiç kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak ve ayrılmak isteyenler bunu serbestçe yapabilecek ve geri dönebilecek. Trump'ın "Gazze'yi yeniden inşa etmek ve canlandırmak" için bir ekonomik kalkınma planı oluşturulacak. İsrail'in öneriyi kabul etmesinden sonraki 72 saat içinde, hayatta olan ve ölen tüm rehineler iade edilecek. Süreci takip için Barış Kurul'u oluşturulacak.

AMAÇ HAMAS'IN TASFİYESİ

Netanyahu ise Hamas'ın tasfiyesi temeline dayalı barış planının İsrail'in savaş hedeflerine uyduğunu ve planı kabul ettiğini açıkladı. Ancak İsrail daha önce de varılan ateşkesleri tek taraflı olarak bozmuştu. Toplantı sonrasında Trump ve Netanyahu soru almaktan kaçınarak salondan ayrıldı. Bu arada, Hamas'ın üst düzey yetkilisi Mahmud Merdavi yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Hamas ve direnişin silahlarının hedefi özgürlük ve bağımsızlıktır. Plan Filistin Devleti'nin tanınması yönündeki ivmeyi bastırmaya çalışma girişimidir. Trump planında duyurulanlar, belirsizdir ve garantisi yoktur. Filistin halkı için kendi kaderini tayin etme hakkının olmadığı ve onları katliamlardan korumayan hiçbir teklifi kabul etmeyeceğiz. ABD'nin teklifini gözden geçirip diğer Filistinli gruplarla ele alacağız."

TRUMP'IN ÇABASINI TAKDİR EDİYORUM

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, planın açıklanmasının ardından sosyal medyada paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Gazze'de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump'ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum. Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz." Öte yandan Trump da Netanyahu ile basın toplantısında, geçen hafta Gazze konusunda görüştüğü için Erdoğan için bir kez daha "O çok güçlü bir lider ve yakın dostum" dedi.