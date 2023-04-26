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Giriş Tarihi: 26.4.2023 11:49 Son Güncelleme: 26.4.2023 11:50

Trump’ın başı ‘tecavüz’le dertte: ‘Tipim değil’ savunması kurtarmayacak!

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın adı son dönemde kadınlara yönelik taciz, tecavüz ve rüşvet haberleriyle anılır oldu. Geçmiş yıllarda birçok kadın Trump’a benzer suçlarla dava açarken yeni bir tecavüz davası başlatıldı. Yazar E. Jean Carroll tarafından soyunma odasında tecavüzle suçlanan Trump bugün hakim karşısına çıkıyor.

İHA
Trump’ın başı ‘tecavüz’le dertte: ‘Tipim değil’ savunması kurtarmayacak!

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, hakkındaki davalara bir yenisi daha eklendi. Yazar E. Jean Carroll'ın yaklaşık 30 yıl önce bir mağazanın soyunma odasında kendisine cinsel saldırıda ve hakarette bulunduğu iddiasıyla Trump hakkında açtığı davada New York Federal Mahkemesi'nde jüri seçimi yapılacak. Carroll'ın tecavüz iddialarını reddeden Trump'ın 1-2 hafta sürmesi beklenen davada sonuç ne olursa olsun hapse girmesi beklenmiyor.

"BENİM TİPİM DEĞİL" DEMİŞTİ

Trump Ekim 2022'de yaptığı açıklamada, Carroll'ın iddiasını "aldatmaca" ve "dolandırıcılık" olarak nitelendirmiş, Carroll için "Benim tipim değil" ifadelerini kullanmıştı. Trump ayrıca, Carroll'ın söz konusu suçlamayı "kitap satışlarını artırmak için uydurmuş" olabileceğini öne sürmüştü.

Trump hakkındaki suçlamaları ilk kez 2019'da yazdığı anı kitabında dile getiren Carroll, Trump'la Manhattan'daki Bergdorf Goodman alışveriş merkezinde karşılaştığını ve bir mağazanın deneme kabinindeyken Trump'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti.

SAYISIZ SUÇLAMA VAR

Söz konusu davada seçilecek jürinin ayrıca, Trump tarafından cinsel tacize uğradıklarını iddia eden Jessica Leeds ve Natasha Stoynoff'u da dinlemesi bekleniyor. Leeds, 1979 yılında uçakta seyahat ettiği sırada yan koltukta oturan Trump'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüştü. Stoynoff ise, 2005 yılında röportaj yapmak üzere Trump'ın Florida'daki malikanesine gittiğini ve Trump'ın burada kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüştü.

KONUŞMAMALARI İÇİN PARA ÖDEDİ

Cinsel içerikli film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında 130 bin dolarlık "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında 4 Nisan'da hakim karşısına çıkan Trump, hakkındaki 34 suçlamanın tümünü reddetmişti.

Trump, hakkındaki iddianamede 34 kez evrakta sahtecilik yapmakla suçlanmış, Trump'ın 2016 seçimlerine müdahale ettiği ve işlediği suçları gizlediği, Başkan adaylığı döneminde aleyhindeki olumsuz bilgileri engellemeye çalıştığı ve 2 kadına sessiz kalmaları için 280 bin dolar verdiği iddiaları iddianamede yer almıştı. Trump aleyhindeki tüm suçlamaların Trump Organization tarafından tutulan kayıtlarla ilgili olduğu görülmüştü. Davadaki bir sonraki duruşmanın New York'ta 4 Aralık'ta yapılacağı açıklanmıştı.

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Trump’ın başı ‘tecavüz’le dertte: ‘Tipim değil’ savunması kurtarmayacak!
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