Trump’ın başı ‘tecavüz’le dertte: ‘Tipim değil’ savunması kurtarmayacak!

SAYISIZ SUÇLAMA VAR

Söz konusu davada seçilecek jürinin ayrıca, Trump tarafından cinsel tacize uğradıklarını iddia eden Jessica Leeds ve Natasha Stoynoff'u da dinlemesi bekleniyor. Leeds, 1979 yılında uçakta seyahat ettiği sırada yan koltukta oturan Trump'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüştü. Stoynoff ise, 2005 yılında röportaj yapmak üzere Trump'ın Florida'daki malikanesine gittiğini ve Trump'ın burada kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüştü.