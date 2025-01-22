Trump’ın BM adayından skandal açıklama: İsrail’in İncil’den doğan hakkı var

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğine aday gösterdiği Elise Stefanik, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da "İncil'den doğan bir hakkı" olduğunu savundu.

ABD'nin BM Daimi Temsilci adayı Stefanik, Senato Dış İlişkiler Komitesindeki onay oturumunda, dış politika gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Stefanik, Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile yaptığı soru-cevap bölümünde, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da İncil'den doğan bir hakka sahip olduğunu öne sürdü.

Stefanik, Senatör Van Hollen'ın "İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, İsrail'in Batı Şeria'nın tamamı üzerinde İncil'e dayalı bir hakkı olduğuna inanıyordu. Siz de daha önce bu görüşü paylaştığınızı söylediniz. Bugün de görüşünüz bu mu?" şeklindeki sorusuna, "Evet." diye cevap verdi.

ABD'li diplomat adayı, Van Hollen'ın, İsraillilerin yanı sıra Filistinlilerin de insan haklarını ve kendi geleceğini belirleme hakkını savunup savunmadığı şeklindeki sorulara net cevap vermekten kaçınırken Filistin halkının "Hamas'tan dolayı" bugünkü zor durumunda olduğunu ileri sürdü.