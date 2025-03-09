Trump’ın çağrısına Hamaney’den net yanıt! Beyaz Saray tehditler yağdırdı: Ya müzakere ya askeri yol!

ABD Başkanı Trump, göreve başladığı günden bu yana yaptığı açıklamalarla dünyayı şaşkınlığa uğrattı. Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze ve Grönland’ın ardından şimdi de “İran nükleer silahlara sahip olamaz” İran’a müzakere çağrısı yaptı. İran’ın dini lideri Hamaney “İran bu tür dayatmaları asla kabul etmeyecek” diyerek müzakereye kapılarını kapatırken, Beyaz Saray tehdit gibi bir açıklama yaptı: Ya müzakere ya askeri yol!

Trump’ın çağrısına Hamaney’den net yanıt! Beyaz Saray tehditler yağdırdı: Ya müzakere ya askeri yol!

Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci Donald Trump döneminin başlamasıyla birlikte dünyada adeta dengeler değişti. Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze ve Grönland açıklamalarıyla tüm dünyayı şaşkına uğratan ABD Başkanı Donald Trump'tan bu kez şaşırtıcı bir hamle geldi.

Trump’ın çağrısına Hamaney’den net yanıt! Beyaz Saray tehditler yağdırdı: Ya müzakere ya askeri yol!

ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business'a verdiği röportajda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bit mektup gönderip müzakere teklifinde bulunduğunu dile getirdi. İran ile nükleer program konusunda anlaşma yapmayı tercih ettiğini vurgulayan Trump, "Eğer İran müzakere etmezse, bu onlar için çok çirkin olacak. İran nükleer silahlara sahip olamaz. Başka seçenekler de mevcut" diyerek Tahran'a açık açık gözdağı verdi. Dünya ise bu reste karşılık İran'dan gelecek cevaba kilitlendi.

Trump’ın çağrısına Hamaney’den net yanıt! Beyaz Saray tehditler yağdırdı: Ya müzakere ya askeri yol!

İRAN'DAN NET MESAJ: MÜZAKERE YOK!

Donald Trump'ın sözlerine ilk cevap, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den geldi. Arakçi Başkan Donald Trump'ın "azami baskı" politikasını uyguladığı sürece İran'ın nükleer programı konusunda ABD ile müzakerelere yeniden başlamayacağını belirtti.

Trump’ın çağrısına Hamaney’den net yanıt! Beyaz Saray tehditler yağdırdı: Ya müzakere ya askeri yol!

HAMANEY NET KONUŞTU: İRAN DAYATMALARI ASLA KABUL ETMEYECEK

ABD Başkanı Trump'ın müzakere çağrısına İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'den de çok sert bir yanıt geldi. Hamaney, "Bazı zorba devletlerin müzakerelerde ısrar etmesi, sorunları çözmek için değil, kendi beklentilerini dayatmak ve tahakküm kurmak içindir. İran İslam Cumhuriyeti, bu tür dayatmaları asla kabul etmeyecek" diyerek müzakerelere kapıyı kapattıklarını yineledi.

Trump’ın çağrısına Hamaney’den net yanıt! Beyaz Saray tehditler yağdırdı: Ya müzakere ya askeri yol!

AVRUPA'YA 'İKİYÜZLÜ' ELEŞTİRİSİ

Avrupa ülkelerini ikiyüzlü olmakla eleştiren Hamaney, "Batı medeniyetinin elbette bazı avantajları var, bunda şüphe yok. Dünyanın her yerinde, Batı'da, Doğu'da, uzakta veya yakında öğrenebileceğimiz herhangi bir avantaj varsa, bunu kullanmalıyız. Ancak bu medeniyetin temellerine güvenemeyiz, çünkü bu temeller yanlıştır ve İslami değerlerle çelişmektedir" ifadelerini kullandı. Hamaney, Avrupa ülkelerinin İran'ı nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmemekle suçlamasına tepki göstererek, "Avrupalıların, İran'ın taahhütlerini yerine getirmediği yönündeki iddiaları asılsızdır. Yüzsüzlüğün de bir sınırı var" dedi.

Trump’ın çağrısına Hamaney’den net yanıt! Beyaz Saray tehditler yağdırdı: Ya müzakere ya askeri yol!

ABD BASINI YAZDI: FİKİR AYRILIKLARI VAR AMA…

ABD'li New York Times gazetesi ise İranlı yetkililer şu anda müzakereler konusunda fikir ayrılığının yaşandığını dile getirdi. Geçen yıl göreve gelen Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve diğer ılımlı ve reformist liderler müzakerelerin açılmasından yana fikir belirtti. Ancak nihayetinde, Trumo'ın çağrısı sonrası Hamaney'in son sözü söylediğine dikkat çekildi.

Trump’ın çağrısına Hamaney’den net yanıt! Beyaz Saray tehditler yağdırdı: Ya müzakere ya askeri yol!

BEYAZ SARAY'DAN TEHDİT GİBİ MESAJ: MÜZAKERE YA DA ASKERİ YOL

İran'ın bu çıkışı üzerine Beyaz Saray'dan da gerilimi yükseltecek bir hamle geldi. Öyle ki Beyaz Saray, İran'ın, Başkan Donald Trump'ın nükleer anlaşma için müzakere etme çağrısını reddetmesine yanıt olarak, Trump'ın Tahran'la ya askeri yolla ya da bir anlaşma yapılarak başa çıkılabileceği yönündeki iddiasını yineledi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Brian Hughes, konuya ilişkin açıklamasında "İran Rejimi'nin halkını ve çıkarlarını terörün önünde tutmasını umuyoruz" dedi.

Trump’ın çağrısına Hamaney’den net yanıt! Beyaz Saray tehditler yağdırdı: Ya müzakere ya askeri yol!

KALİBAF: AMAÇ İRAN'I SİLAHSIZLANDIRMAK

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD yönetiminin müzakere adı altında İran'ı silahsızlandırmayı hedeflediğini söyledi. İran Meclisi'nin açık oturumunda konuşan Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile müzakere çağrısına değindi. Trump'ın, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hitaben yazdığını söylediği ancak İran'a henüz ulaşmayan mektuba ilişkin, "ABD'den herhangi bir mektup beklemiyoruz ve yaptırımların kaldırılmasının İran'ın güçlendirilmesi ve yaptırımların etkisiz hale getirilmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz." dedi.

Kalibaf, Trump'ın İran ile müzakere planı hakkında ise "ABD Başkanı'nın diğer ülkelere karşı davranışları, bu açıklamaların da İran'ı silahsızlandırma amacıyla yapılmış bir aldatmacadan ibaret olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.