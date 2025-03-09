Trump’ın çağrısına Hamaney’den net yanıt! Beyaz Saray tehditler yağdırdı: Ya müzakere ya askeri yol!

İran'ın bu çıkışı üzerine Beyaz Saray'dan da gerilimi yükseltecek bir hamle geldi. Öyle ki Beyaz Saray, İran'ın, Başkan Donald Trump'ın nükleer anlaşma için müzakere etme çağrısını reddetmesine yanıt olarak, Trump'ın Tahran'la ya askeri yolla ya da bir anlaşma yapılarak başa çıkılabileceği yönündeki iddiasını yineledi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Brian Hughes, konuya ilişkin açıklamasında "İran Rejimi'nin halkını ve çıkarlarını terörün önünde tutmasını umuyoruz" dedi.

KALİBAF: AMAÇ İRAN'I SİLAHSIZLANDIRMAK

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD yönetiminin müzakere adı altında İran'ı silahsızlandırmayı hedeflediğini söyledi. İran Meclisi'nin açık oturumunda konuşan Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile müzakere çağrısına değindi. Trump'ın, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hitaben yazdığını söylediği ancak İran'a henüz ulaşmayan mektuba ilişkin, "ABD'den herhangi bir mektup beklemiyoruz ve yaptırımların kaldırılmasının İran'ın güçlendirilmesi ve yaptırımların etkisiz hale getirilmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz." dedi.

Kalibaf, Trump'ın İran ile müzakere planı hakkında ise "ABD Başkanı'nın diğer ülkelere karşı davranışları, bu açıklamaların da İran'ı silahsızlandırma amacıyla yapılmış bir aldatmacadan ibaret olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.