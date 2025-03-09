Trump’ın çağrısına Hamaney’den net yanıt! Beyaz Saray tehditler yağdırdı: Ya müzakere ya askeri yol!
ABD Başkanı Trump, göreve başladığı günden bu yana yaptığı açıklamalarla dünyayı şaşkınlığa uğrattı. Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze ve Grönland’ın ardından şimdi de “İran nükleer silahlara sahip olamaz” İran’a müzakere çağrısı yaptı. İran’ın dini lideri Hamaney “İran bu tür dayatmaları asla kabul etmeyecek” diyerek müzakereye kapılarını kapatırken, Beyaz Saray tehdit gibi bir açıklama yaptı: Ya müzakere ya askeri yol!
Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci Donald Trump döneminin başlamasıyla birlikte dünyada adeta dengeler değişti. Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze ve Grönland açıklamalarıyla tüm dünyayı şaşkına uğratan ABD Başkanı Donald Trump'tan bu kez şaşırtıcı bir hamle geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business'a verdiği röportajda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bit mektup gönderip müzakere teklifinde bulunduğunu dile getirdi. İran ile nükleer program konusunda anlaşma yapmayı tercih ettiğini vurgulayan Trump, "Eğer İran müzakere etmezse, bu onlar için çok çirkin olacak. İran nükleer silahlara sahip olamaz. Başka seçenekler de mevcut" diyerek Tahran'a açık açık gözdağı verdi. Dünya ise bu reste karşılık İran'dan gelecek cevaba kilitlendi.
İRAN'DAN NET MESAJ: MÜZAKERE YOK!
Donald Trump'ın sözlerine ilk cevap, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den geldi. Arakçi Başkan Donald Trump'ın "azami baskı" politikasını uyguladığı sürece İran'ın nükleer programı konusunda ABD ile müzakerelere yeniden başlamayacağını belirtti.