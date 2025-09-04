Trump’ın çağrısına Hamas’tan yanıt: Ateşkesi engelleyen Netanyahu

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social hesabından "Hamas'a elindeki 20 esiri serbest bırakması" çağrısında bulunduğu açıklamasına yanıt verdi.

Hamaslı yetkili Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'a, Hamas'ın 18 Ağustos'ta arabulucuların önerisini kabul ettiğini hatırlattı.

Bu önerinin de Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önerisine dayandığını kaydeden Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise şu ana kadar bu öneriye yanıt vermediğini vurguladı.

Rişk ayrıca Hamas'ın İsrail hapishanelerinde anlaşma sağlanan sayıdaki Filistinli tutuklu karşılığında tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını öngören, ateşkesi ve İsrail'in geri çekilmesini sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya hazır olduklarını da ifade ettiğini aktardı.

Hamaslı yetkili, "Esir takası ve ateşkes anlaşmalarını asıl engelleyen Netanyahu ve o, sonu olmayan bir savaş istiyor." ifadesini kullandı.