Trump’ın Çin ziyareti erteleniyor mu? Pekin’den dikkat çeken açıklama

Çin ile ABD arasında planlanan üst düzey ziyaret trafiğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

"İLETİŞİM SÜRÜYOR" MESAJI

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretiyle ilgili detaylar konusunda ABD ile iletişim halinde olduklarını belirtti.

Trump'ın, ABD'nin İsrail ile İran'a yönelik saldırıları nedeniyle bu ay sonunda planlanan Pekin ziyaretini yaklaşık bir ay ertelemek istediği iddiaları gündeme gelmişti.

Sözcü Lin, bu iddialara ilişkin daha fazla bilgi paylaşmadı.

HÜRMÜZ BOĞAZI İDDİALARINA YALANLAMA

Öte yandan Çin tarafı, ziyaretin Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için oluşturulacak koalisyona katılım konusundaki anlaşmazlık nedeniyle ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı.

Sözcü Lin "ABD'nin söz konusu medya haberlerine ilişkin, bunların tamamen yanlış olduğu açıklamasını not ettik. ABD tarafı ertelemeyi Hürmüz Boğazı sorunuyla ilişkilendirmemiştir" dedi.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak üzere oluşturulacak koalisyona Çin'in katılımı konusunda Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada,"Ziyaret öncesinde Çin'in yardım edip etmeyeceğini bilmemiz gerekiyor. Buna göre erteleyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırıları nedeniyle ülkesinde kalması gerektiğini ve bu sebeple Pekin yönetimine Çin ziyaretinin bir ay kadar ertelenmesi için talepte bulunduğunu açıklamıştı.