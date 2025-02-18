Trump’ın cinsiyet kararnamesi ihlal edildi: ABD Eğitim Bakanlığı soruşturma açtı

ABD Eğitim Bakanlığı, Virginia eyaletinin 5 bölgesindeki bazı okullara soruşturma başlattı.

The Hill gazetesinin haberine göre, Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Stephen Miller'ın başkanlık yaptığı kar amacı gütmeyen America First Legal isimli kuruluş, eyaletin North Virginia bölgesindeki bazı okullar hakkında şikayette bulundu.

America First Legal, bölgedeki bazı okulların öğrencilerin kendilerini biyolojik cinsiyetinden farklı tanımlamalarına izin verdiği, "cinsiyet kimlikleri" biyolojik cinsiyetleriyle uyuşmayan öğrencilere diğerlerinden daha fazla hak tanıdığı ve okulların uygulamalarının Trump'ın "kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin" tanınmasına yönelik kararnameleriyle çeliştiği iddiasında bulundu.

Bunun üzerine ABD Eğitim Bakanlığının Sivil Haklar Ofisi, Arlington, Alexandria, Fairfax, Loudoun ve Prince William'daki bazı okullara yönelik cinsiyet politikaları nedeniyle soruşturma başlattı.