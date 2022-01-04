Trump’ın çocukları mahkemeye çağrıldı

New York Başsavcılığı, mülklerinin değerleriyle ilgili açılan soruşturma kapsamında eski ABD başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ile kızı Ivanka Trump'ı mahkemeye çağırdı.
KONUYLA İLGİLİ HENÜZ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ
Savcılıktan yapılan açıklamada, Trump'ın müklerini yöneten çocuklarının söz konusu olan taşınmazların değerleri hakkında manipülasyon yapılıp yapılmadığının anlaşılması için ifadelerinin alınması kararlaştırıldı. Konuyla ilgili Trump kardeşlerden henüz bir açıklama gelmedi.
TRUMP'IN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Başsavcılık daha önce ifade vermesi için Donald Trump'ı mahkemeye çağırmış ve kendisine 7 Ocak tarihine kadar zaman tanındığı bildirilmişti. Trump'ın avukatları ise mahkeme celbinin iptali için harekete geçeceklerini açıklamıştı.
DAVAYA EK AVUKATLAR DA MÜDAHİL OLMUŞTU
Manhattan Bölge Savcılığına bağlı savcılar, son haftalarda davayla ilgili ek tanıkların görüşüne başvururken New York Başsavcılığı da ceza soruşturmasının bir parçası olarak davaya müdahil olmuştu.