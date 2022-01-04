Trump’ın çocukları mahkemeye çağrıldı

TRUMP'IN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Başsavcılık daha önce ifade vermesi için Donald Trump'ı mahkemeye çağırmış ve kendisine 7 Ocak tarihine kadar zaman tanındığı bildirilmişti. Trump'ın avukatları ise mahkeme celbinin iptali için harekete geçeceklerini açıklamıştı.