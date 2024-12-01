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Giriş Tarihi: 1.12.2024 11:33

Trump’ın Cumhuriyetçi yönetimi şekilleniyor: FBI direktörü belirlendi

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump’ın kabinesindeki üyeler her geçen gün belli oluyor. Yeni Cumhuriyetçi yönetimde, Eski Ulusal Güvenlik yetkilisi Kash Patel'in Federal Soruşturma Bürosu (FBI) direktörlüğünü üstlenmesi bekleniyor.

İHA
Trump’ın Cumhuriyetçi yönetimi şekilleniyor: FBI direktörü belirlendi

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump Patel'in Federal Soruşturma Bürosu (FBI) direktörlüğü için adayını açıkladı. Trump yaptığı açıklamada, eski Ulusal Güvenlik yetkilisi Kash Patel'in FBI direktörlüğünü üstlenmesini istediğini belirtirken, mevcut direktör Christopher Wray'i görevden alma niyetinde olduğunun sinyalini verdi.

Patel'in göreve gelebilmesi için mevcut FBI direktörü Wray'in istifa etmesi ya da işin son verilmesi gerekiyor.

AKRABASINI BÜYÜKELÇİ YAPTI

Öte yandan, Florida'nın Hillsborough County Şerifi Chad Chronister'ı Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin başına aday gösteren Trump, kızı Ivanka Trump'ın eşi Jared Kushner'in babası Charles Kushner'ı ise, Fransa Büyükelçisi olarak seçtiğini açıkladı.

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Trump’ın Cumhuriyetçi yönetimi şekilleniyor: FBI direktörü belirlendi
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