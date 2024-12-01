Trump’ın Cumhuriyetçi yönetimi şekilleniyor: FBI direktörü belirlendi

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump Patel'in Federal Soruşturma Bürosu (FBI) direktörlüğü için adayını açıkladı. Trump yaptığı açıklamada, eski Ulusal Güvenlik yetkilisi Kash Patel'in FBI direktörlüğünü üstlenmesini istediğini belirtirken, mevcut direktör Christopher Wray'i görevden alma niyetinde olduğunun sinyalini verdi.

Patel'in göreve gelebilmesi için mevcut FBI direktörü Wray'in istifa etmesi ya da işin son verilmesi gerekiyor.