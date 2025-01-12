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Giriş Tarihi: 12.1.2025 17:23

Trump’ın davasına bakıyordu: Görevinden istifa etti

ABD’nin seçilmiş Başkanı Trump hakkındaki federal davalara bakan özel yetkili savcı görevinden ayrıldı.

DHA
Trump’ın davasına bakıyordu: Görevinden istifa etti

ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump hakkındaki 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ve devlete ait gizli evrakları Florida'da malikanesinde saklama soruşturmalarına ilişkin federal davalara bakan Özel Yetkili Savcı Jack Smith, görevinden istifa etti. Smith'in istifası, mahkemeye sunulan bir dosyada yer aldı.

Trump aleyhindeki davanın bulgularını kapsayan raporun açıklanıp açıklanmamasıyla ilgili bir dava dosyasında, "Özel Yetkili Savcı çalışmalarını tamamladı ve 7 Ocak 2025'te son gizli raporunu sundu ve 10 Ocak'ta Adalet Bakanlığı'ndan ayrıldı" denildi.

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Trump’ın davasına bakıyordu: Görevinden istifa etti
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