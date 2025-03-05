Trump’ın dünyasına hoş geldiniz

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci kez başkan seçilmesinin ardından önceki gün ABD Kongresi'nde ilk defa konuştu. İşte 1 saat 38 dakikayla Kongre tarihinin en uzun başkanlık konuşmasını yapan Trump'ın dikkat çeken açıklamaları:

Panama Kanalı'nı geri istiyoruz. Kanal Amerika için üretildi, onu geri alacağız.

Grönland'ı alacağız.

2 Nisan'dan itibaren gümrük vergileri uygulayacağız.

Ukrayna, kalıcı barış için müzakerelere ve nadir toprak mineralleri anlaşmasını imzalamaya hazır.

Kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin bulunduğunu resmen kabul eden kararnameyi imzaladım.

Attığım adımlar sayesinde yasadışı göçmen sayısı tarihimizdeki en düşük dönemde.