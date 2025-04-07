Trump’ın ekonomi danışmanı açıkladı! 50’den fazla ülke müzakere için temasa geçti

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, 50'yi aşkın ülkenin ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulayacağı tarifeleri müzakere etmek üzere Beyaz Saray ile temasa geçtiğini ifade etti. ABC News kanalının "This Week" programına konuşan Hassett, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin karşılıklı tarifeler uygulayacağını açıkladığı ülkelerin "kızgın olduğunu ve misilleme yaptığını" belirten Hassett, bu ülkelerin aynı zamanda müzakereler için "masaya oturduğunu" kaydetti.

Hassett, "Dün gece (ABD Ticaret Temsilcisinden) 50'den fazla ülkenin müzakere başlatmak üzere Başkan'la temasa geçtiğine dair bir rapor aldım. Bunu yapmalarının nedeni, tarifelerin büyük bir kısmının yükünü kendilerinin taşıdığını fark etmeleridir." ifadelerini kullandı.

Trump'ın tarifelerinin ABD'li tüketiciler için daha fazla maliyete yol açacağı iddiasını ise reddeden Hassett, "ABD'deki tüketiciler üzerinde büyük bir etki göreceğimizi sanmıyorum çünkü uzun vadeli ticaret açığımızın kalıcı olmasının nedeni, bu ülkelerin arzlarının fiyata duyarsız olması." yorumunu yaptı.

Öte yandan, Hassett'in ardından aynı programa katılan eski Hazine Bakanı Lawrence Summers, söz konusu tarifelerin ekonomiye "büyük zarar" verdiği değerlendirmesinde bulundu.

Tarifelerin fiyat artışına neden olduğunu ve böylece enflasyonun arttığını savunan Summers, bu durumun insanların harcama gücünü azalttığını ve bu azalışın da "daha az iş" anlamına geldiğini söyledi.

Summers, "Piyasalar bunların hepsine bakıyor. Şirketlerin, bu tarifeler başlamadan önceki değerlerine kıyasla 5 trilyon dolar değer kaybedeceğini düşünüyorlar ve bu sadece şirketlerin kaybı. Tüketicilerin kaybını da eklerseniz, makul bir tahminle toplamda yaklaşık 30 trilyon dolarlık kayıp söz konusu olur." diye konuştu.

Trump, 2 Nisan'da, ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurmuştu.