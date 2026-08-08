Trump’ın eski avukatı ABD Adalet Bakanı oldu: Senato’dan Blanche’a onay çıktı

"CİDDİ BİR HATA"

Senato Yargı Komitesi'nin en kıdemli Demokrat üyesi olan Illinois Senatörü Dick Durbin, Blanche'ın Adalet Bakanı olarak atanmasının "ciddi bir hata" olacağını söyledi.

Cumhuriyetçi Louisiana Senatörü Bill Cassidy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, Başkan Trump'a ilişkin bir referandum değil. Bu, çok özel koşullar altında Bay Blanche ile ilgili bir karardır." ifadesini kullandı.