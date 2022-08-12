Trump’ın evini basan FBI’ın nükleer silahlarla ilgili belge aradığı iddia edildi

Washington Post'un, soruşturmadan bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, yetkililerin yanlış kesimlerin eline geçme konusunda derin endişe duyduğu nükleer silahlarla ilgili gizli bilgi içeren belgelerin Trump'ın malikanesinde olduğuna inandıkları belirtildi.

FBI HANGİ BELGELERİ ARADI?

Haberde, ilgili kaynakların, FBI ajanlarının özellikle ne tür bilgi içeren belgeler aradığı, bilgileri bulunan söz konusu nükleer silahların ABD'ye veya başka uluslara ait olup olmadığı ya da Trump'ın evinde yapılan aramada bu konuda herhangi bir belge bulunup bulunmadığı hususunda detay vermediği aktarıldı.