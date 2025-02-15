Trump’ın Gazze’deki etnik temizlik planına karşı Londra’da on binler sokağa indi!

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın da bulunduğu Whitehall Caddesi'nde toplanan on binlerce Filistin destekçisi, Trump'ın Gazze halkını zorla yerinden etme planına tepki göstermek amacıyla ABD'nin Londra Büyükelçiliği'ne yürüyüş başlattı. Filistin bayraklarının yanı sıra "Etnik temizliğe hayır", "Özgür Filistin" ve "Gazze Filistinlilerin" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Gazze'deki insani krizin ve İsrail'in bölgedeki saldırılarının devam ettiğine dikkati çekti. Filistin destekçileri ayrıca, İngiltere hükümetini İsrail'e verdiği askeri ve diplomatik desteği sonlandırmaya çağırarak, Filistinlilere yönelik zulmün uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Yürüyüşün ardından ABD'nin Londra Büyükelçiliği yakınlarında kurulan platformda, İngiliz milletvekilleri, sendika liderleri, sivil toplum temsilcileri ve Filistinliler konuşmalar yaptı.

"ULUSLARARASI SİYASETİN GELDİĞİ KORKUNÇ NOKTALARDAN BİR TANESİ"

Yürüyüşün ana organizatörlerinden Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) Başkanı Ben Jamal, gösteriye ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, "16 aydır İsrail'in Gazze'de Filistin halkını yok etmeye ve tüm tarihi Filistin topraklarını kolonileştirmeye çalıştığını söylüyoruz. Bu saldırılar, 76 yıllık etnik temizlik, askeri işgal ve apartheid rejiminin bir parçasıdır." dedi. Jamal, uluslararası toplumun sessizliğini eleştirerek, "ABD Başkanı'nın (Donald Trump) savaş suçu işlemekle suçlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ağırlaması ve birlikte Gazze'de etnik temizlik planları yapması, uluslararası siyasetin geldiği en korkunç noktalardan biridir." değerlendirmesinde bulundu.