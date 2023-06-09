Trump'ın "gizli belgelere" ilişkin davayla ilgilenecek hukuk ekibi değişti

Kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'da yaptığı paylaşımda Trump, "tüm zamanların en büyük cadı avı" şeklinde nitelediği "gizli belgeler" soruşturması kapsamındaki davada Avukat Todd Blanche ve daha sonra ismini açıklayacağı bir hukuk firması tarafından temsil edileceğini açıkladı.

Trump, konuyla ilgilenen avukatları Jim Trusty ve John Rowley'e teşekkür ederek, diğer avukatların isimlerini de gelecek günlerde açıklayacağını bildirdi.

Eski Başkan paylaşımında ayrıca "Joe Biden, ulusumuza karşı işlediği birçok suçtan ne zaman yargılanacak?" ifadesini kullandı.

Trusty, dün akşam katıldığı bir televizyon kanalında, müvekkiline isnat edilen suçlamalar hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Trusty, Trump'ın, "ABD ulusal savunma bilgilerini kasten alıkoyma, bu bilgilere ulaşmayı engelleme, yalan beyan ve komplo kurmak" suçlarından yargılanacağını açıklamıştı.

TRUMP'IN YARDIMCISI DA SUÇLANIYOR

Trump, ayrıca soruşturma kapsamında yardımcısı Walt Nauta'na da suçlama yöneltildiğini öğrendiğini söyledi.

Adalet Bakanlığının Nauta'nın "hayatını mahvetmeye çalıştığını" öne süren Trump, "(Nauta) güçlü, cesur ve büyük bir vatanseverdir. FBI ve Adalet Bakanlığı yolsuzdur." ifadesini kullandı.

GİZLİ BELGELERLE İLGİLİ YENİ SES KAYDI İDDİASI

Diğer yandan CNN'in bir haberinde Trump'ın 2021'deki bir toplantıda "gizlilik" statüsünü kaldırmadığını iddia ettiği bir gizli belgeden bahsettiğini öne süren bir ses kaydının dökümü paylaşıldı.

Buna göre, "İran'a saldırmakla" ilgili gizli bir Pentagon belgesini gösterdiği bir toplantıda Trump'ın, "Başkan olarak bu belgenin gizlilik statüsünü kaldırabilirdim ama şimdi yapamam." dediği iddia edildi.

Trump'ın söz konusu toplantıda Genelkurmay Başkanı Mark Milley'den şikayet ettiği aktarılan haberde, Eski Başkan'ın "(Milley) İran'a saldırmak istediğimi söyledi. Bu harika değil mi?" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Haberde Trump'ın söz konusu belgeyi "gizli belge" görme yetkisi olmayan kişilerle paylaştığı ve daha önceki ifadelerinin aksine elindeki "gizli belgelerin" gizlilik statüsünü kaldırmadığını gösterdiği için soruşturma kapsamında aleyhine kullanılabileceğine işaret edildi.

TRUMP'IN ATADIĞI YARGIÇ DAVAYA BAKABİLİR

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, gelecek hafta salı günü Miami'deki federal adliyeye çağrılan Trump'ın davasına bakacak yargıcın kendisi tarafından atanan Aileen M. Cannon olabileceği öne sürüldü. Ancak Cannon'ın dava sürecinin tamamında görevde kalıp kalmayacağı belli değil.

TRUMP, ALEYHİNDE İDDİANAME HAZIRLANDIĞINI DUYURMUŞTU

Trump, dün akşam kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'da yaptığı paylaşımda, "gizli belgelerle" ilgili hakkında iddianame hazırlandığını duyurmuştu.

Gelecek hafta salı günü yerel saatle 15.00'te Miami'deki federal adliyeye çağrıldığını belirten Trump, "Ülkemizin tarihindeki herhangi bir görevdeki başkandan çok daha fazla oy alan ve şu anda 2024 başkanlık seçimleri için yapılan anketlerde hem Demokrat hem de diğer tüm adaylardan açık ara önde olan eski bir ABD Başkanı'nın başına böyle bir şeyin gelebileceğini asla düşünmemiştim. Ben masum bir adamım!" ifadelerini kullanmıştı.

MALİKANESİNDEN ÇIKAN GİZLİ BELGELER

Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.

Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına, özel yetkili uzman olarak atanan eski başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.

Donald Trump, 4 Nisan'da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediği yönünde kendine yöneltilen cezai suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı. Trump, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.