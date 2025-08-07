Trump’ın gözü Ankara’da

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı yarın Beyaz Saray'da ağırlayacak olması, yalnızca Kafkasya'da bir barış arayışı olarak değil, aynı zamanda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert bir siyasi mesaj olarak da okunuyor.

Trump yönetimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem Kafkasya'da hem Ortadoğu'da zorunlu bir jeopolitik ortak konumunda. Türkiye'nin hem Azerbaycan ile stratejik müttefikliği hem de Ermenistan ile normalleşme adımları, Erdoğan'ı benzersiz bir denge unsuru haline getiriyor. Ayrıca, İran'la sıcak savaş istemeyen Trump için Ankara'nın Tahran'la kontrollü ilişkisi, bölgede tansiyonu düşürebilecek yegâne kanallardan biri. Trump, Erdoğan ile birlikte askeri cepheleşmelerin yerine ekonomik entegrasyonu ve diplomatik çözümü önceleyen sistem istiyor.