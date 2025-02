PANAMA Kanalı ve Danimarka toprağı Grönland'ı almak isteyen ABD Başkanı Donald Trump, şimdi de gözünü Ukrayna'nın madenlerine dikti. TürkRus sitesinin haberine göre Trump, ABD'nin Ukrayna'ya yardım sağlamaya devam etmesi karşılığında nadir toprak metallerinin ve diğer malların temin edilmesini öngören bir anlaşma duyurdu. The New York Times ve Financial Times'ın kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Ukrayna, nadir toprak metali anlaşmaları konusunda ABD ile çalışmaya hazır.