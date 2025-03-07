Trump’ın hamleleri Trudeau’yu yıktı: Kanada Başbakanı gözyaşlarına hakim olamadı

Dailymail, Kanadalı liderin duygusal anlarını "Trump, Trudeau'yu gözyaşlarına boğdu: Kanada'nın görevden ayrılan başbakanı, ABD ile yaşadığı aşağılayıcı gümrük vergisi savaşının ardından basın toplantısında ağladı" başlığı ile okuyucularına sundu.

Toplantıda yolun sonunu açıkça gördüğünü ve duygulandığını belirten Trudeau "Bu ofiste bulunduğum her gün Kanadalıları ilk sıraya koydum. Bu yüzden burada size, hükümetin son günlerinde bile yanınızda olduğumuzu, Kanadalıları bugün ve gelecekte asla hayal kırıklığına uğratmayacağımızı söylemek için bulunuyorum" ifadelerini kullanarak gözyaşlarına boğuldu.

TRUMP KANADA BAŞBAKANI'NIN İTİBARINI SARSIYOR

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Trudeau'nun iki ülke arasındaki gümrük vergisi krizini "yeniden seçilmek için" kullandığını savunmuştu.

Trump, Kanada Başbakanı'nın aslında kötü bir iş çıkardığını ileri sürerek, "Justin Trudeau'nun büyük ölçüde kendisinin neden olduğu gümrük vergisi sorununu yeniden başbakanlığa aday olmak için kullandığını düşünüyorum. İzlemesi çok eğlenceli." demişti.