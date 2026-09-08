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Trump’ın haritası ortalığı karıştırdı: Kanada, Meksika ve Grönland ‘ABD toprağı’ olarak gösterildi

Trump’ın haritası ortalığı karıştırdı: Kanada, Meksika ve Grönland ‘ABD toprağı’ olarak gösterildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada, Meksika ve Grönland dahil çevredeki bölgeleri ABD toprağı olarak gösteren haritayı paylaşması diplomatik tepki çekti. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ülkesinin “özgür, bağımsız ve egemen” olduğunu vurgularken, İzlanda yönetimi ABD’nin Reykjavik Büyükelçisi Billy Long’u Bakanlığa çağırarak paylaşımın “tamamen uygunsuz” olduğunu bildirdi.

Giriş Tarihi: 08 Eylül 2026 12:51 Son Güncelleme: 08 Eylül 2026 12:53

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Kanada, Meksika ve Grönland dahil çevredeki bölgeleri "ABD toprağı" olarak gösteren bir harita paylaştı. Söz konusu görsel, Trump'ın ABD'nin New Mexico eyaletinin adındaki "Mexico" kelimesinin üzeri çizilerek yerine "America" yazılan haritayı paylaşmasının ardından geldi.

MEKSİKA'DAN TRUMP'A SERT TEPKİ Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın paylaşımına tepki gösterdi. Sheinbaum, Meksika'nın "özgür, bağımsız ve egemen" bir ülke olduğunu belirterek, "hiçbir yabancı ülkenin himayesi altında olmadığını ve olmayacağını" ifade etti.