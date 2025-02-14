Trump’ın kararı adalete saldırı

ABD Başkanı Donald Trump'a Gazze politikası konusunda tepkiler sürüyor. Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkarma planına karşılık Gazzeliler evlerine dönmeye devam ediyor. Bölge ülkeleri de sürgüne karşı duruyor. Trump'a bir tepki de Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üzerinden geliyor. Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili tutuklama kararından dolayı UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

BAŞSAVCIYA YAPTIRIM

Birlemiş Milletler (BM) Yargıç ve Avukatların Bağımsızlığı Özel Raportörü Margaret Satterthwaite, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yaptırımlarının uluslararası adalet sistemine doğrudan saldırı niteliğinde olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı'na konuşan BM Raportörü, "125 üye ülke harekete geçmeli" dedi. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, Trump'ın yaptırım uygulama kararı aldığı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine ekledi. Kararname, UCM personeli ve ailelerinin yanı sıra, mahkemenin soruşturmalarına katkıda bulunduğuna inanılan herkesin ABD'ye girişini yasaklıyor ve ABD'deki mal varlıklarını donduruyor.

HAMAS, REHİNELERİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları bugün serbest bırakılacak 3 erkek esirin ismini açıkladı. Esirlerin isminin Sasha Alexander Trubnov, Sagi Dekel Han ve Yair Horn olduğu belirtildi. Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının 6. turunda 369 Filistinli serbest kalacak. Hamas'ın rehineleri yeniden takas etmesinin karşılığında İsrail 19 Ocak'ta varılan ateşkesin tüm şartlarına uyma garantisi verdi.