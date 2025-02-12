Trump’ın kararına Demokrat engeli: USAID’ın kapatılmaması için yasa tasarısı hazırladılar

ABD Kongresinin Demokrat üyesi Sara Jacobs, 15 Demokrat üyenin desteklediği, USAID tarafından finanse edilen dış yardımların durdurulmasını engellemeye yönelik yasa tasarısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Jacobs, "(ABD'li milyarder) Elon Musk ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), USAID'in internet sitesini ve genel merkezini kapattı, binlerce çalışanı izne çıkardı ve hayat kurtaran insani yardımlar da dahil olmak üzere, çoğu dış yardım için durdurma emri çıkardı." ifadesini kullanarak bu girişimlerin "tamamen yasa dışı" olduğunu vurguladı.

USAID'in ortadan kaldırılmasının "milyonlarca kişi için ölüm cezası" olacağını kaydeden Jacobs, bu durumun "iç savaştan kaçan milyonlarca Sudanlı mülteci için gıda, yerinden edilmiş Filistinliler için tıbbi bakım ve Afrika kıtasında HIV tedavisi" gibi eksikliklere yol açacağını belirtti.

Jacobs, söz konusu tasarıyı sunmaktan "gurur duyduğunu" ifade etti.