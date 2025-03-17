Trump’ın kararnamesi medyayı sarstı: ‘Amerika’nın Sesi’ susturuldu

Amerika'nın Sesi'nde (Voice of America-VOA) çalışan gazeteciler zorunlu idari izne çıkarıldı.

ABD'nin 2. Dünya Savaşı'na girmesinin ardından 1 Şubat 1942'de başlayan Almanca radyo yayını, VOA'nın kuruluş tarihi kabul ediliyor. İmzalanan son başkanlık kararnamesi ile birlikte Amerikan kamu diplomasisinin 83 yıldır dünyaya ulaşan sesi kesilmiş oldu.

Toplam 3 bin 500 çalışanı olan ABD Küresel Medya Ajansı'na bağlı 7 federal basın kuruluşundan biri olan Amerika'nın Sesi'nde 1300 kadar kadrolu ve birçok da sözleşmeli personel bulunuyor.

Amerika'nın Sesi dışında ABD Küresel Medya Ajansı'na bağlı olarak çalışan diğer kurumlar arasında Özgür Avrupa, Özgür Asya Radyosu, Küba'ya İspanyolca haber akışı sağlayan Radyo Marti ve ABD'nin Arapça yayın yapan Al Hurra adlı televizyon kanalı da yer alıyor.

ABD Küresel Medya Ajansı'nın 2024 yılı bütçesi 886 milyon dolar olarak açıklanmıştı.